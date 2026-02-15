Endrick superstar della Ligue 1: è subito il giocatore del mese del campionato francese

L’inizio dell’avventura di Endrick in Ligue 1 si è rivelato un vero e proprio debutto da sogno. Il giovane talento brasiliano è stato infatti premiato come "Giocatore del mese" dall'UNFP, a coronamento di un periodo straordinario che lo ha visto imporsi come la nuova grande rivelazione del Lione.

L’impatto con il massimo campionato francese è stato folgorante: Endrick ha bagnato i suoi primi minuti con la maglia dell’OL mettendo a segno la prima tripletta della sua carriera professionistica. Una prestazione sensazionale che ha immediatamente conquistato i tifosi e gli addetti ai lavori.

Grazie a questa striscia di prestazioni di altissimo livello, l'attaccante ha dimostrato di potersi adattare istantaneamente ai ritmi del calcio francese, tanto che si parla già di uno scontato rientro a Madrid a fine stagione.