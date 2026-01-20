Ufficiale Ecco l'annuncio, ter Stegen lascia il Barcellona: è un nuovo giocatore del Girona

Il Girona ha ufficializzato l’arrivo di Marc-André ter Stegen, che vestirà la maglia biancorossa fino al termine della stagione dopo l’accordo di prestito raggiunto con il Barcellona. Un’operazione di grande peso sportivo e simbolico, che porta nel piccolo club catalano uno dei portieri più titolati e rispettati del calcio europeo.

Nato a Mönchengladbach il 30 aprile 1992, ter Stegen si è formato nel settore giovanile del Borussia Mönchengladbach, club con cui ha esordito in Bundesliga a soli 18 anni, mostrando fin da subito una maturità fuori dal comune. Le sue prestazioni lo hanno rapidamente imposto come uno dei talenti più promettenti del panorama tedesco, convincendo il Barcellona a puntare su di lui nel 2014.

In dodici stagioni con la maglia blaugrana, il portiere tedesco ha collezionato 423 presenze ufficiali, diventando una colonna del club e contribuendo in maniera decisiva a numerosi successi. Nel suo palmarès figurano una Champions League, sei titoli di Liga, sei Coppe del Re, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club, oltre a un ruolo stabile nella nazionale maggiore tedesca. Considerato un portiere moderno e completo, ter Stegen si distingue per l’eccellente utilizzo dei piedi, qualità chiave per le squadre che costruiscono dal basso, oltre che per i riflessi rapidi, la sicurezza nelle situazioni ravvicinate e l’affidabilità nel gioco aereo. A questi aspetti si aggiungono una spiccata intelligenza tattica e una forte personalità, che gli consentono di guidare e organizzare il reparto difensivo.