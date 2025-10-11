Ufficiale Il Monaco cambia allenatore: ufficiale l'arrivo di Pocognoli, contratto fino al 2027

Nuova guida tecnica per il Monaco, che annuncia l'ingaggio di Sebastien Pocognoli. Di seguito il comunicato ufficiale: "L’AS Monaco è lieto di annunciare l’arrivo di Sébastien Pocognoli come nuovo allenatore. Il tecnico belga, 38 anni, ha firmato un contratto con i Rouge & Blanc fino a giugno 2027.

Sébastien Pocognoli arriva a Monaco dopo un’esperienza di grande successo nella Pro League belga con la Royale Union Saint-Gilloise, dove si è distinto per i risultati sportivi ottenuti grazie ad uno stile di gioco gioco ambizioso e divertente.

Alla sua prima stagione con la RUSG, l’allenatore vallone ha infatti conquistato la vittoria del campionato nazionale e della Supercoppa belga. Pocognoli ha condotto l’Union al suo primo titolo dopo 90 anni, al termine di una campagna storica nei Champions’ Play-offs (dove ha conquistato 28 punti su 30), che ha permesso al club di avere la meglio sui rivali del Club Brugge.

Al termine della stagione 2024-2025, segnata anche da una partecipazione agli spareggi di Europa League (terminata con una sconfitta contro l’Ajax), il tecnico di Seraing è stato eletto Allenatore dell’anno in Pro League. Sébastien Pocognoli e la sua Union, attuale leader della Prima Divisione belga dopo 10 giornate, hanno conquistato 3 punti in Champions League quest’anno grazie a una prestigiosa vittoria sul campo del PSV Eindhoven per 3-1.

Ex terzino sinistro con oltre 360 partite da professionista disputate nei principali campionati europei (Belgio, Inghilterra, Paesi Bassi e Germania), l’ex nazionale belga (13 presenze con i Red Devils) ha intrapreso la carriera da allenatore dopo il ritiro nell’estate del 2021. “Poco” ha iniziato con la squadra U21 dell’Union Saint-Gilloise, per poi proseguire con l’U18 del KRC Genk e infine con l’U18 della nazionale belga. D’ora in poi sulla panchina dell’AS Monaco, Sébastien Pocognoli ritroverà i Rouge & Blanc martedì al Centre de Performance".