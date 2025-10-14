Monaco, Pocognoli si presenta: "Club magnifico, voglio un calcio dominante e ambizioso"

Sebastien Pocognoli è il nuovo allenatore del Monaco, subentrato ad Adi Hütter sulla panchina del club del Principato. A 38 anni, l’ex tecnico dell’Union Saint-Gilloise si è presentato con entusiasmo e idee chiare sul progetto che intende portare avanti: "Sono molto emozionato e ambizioso, ma anche realista rispetto al contesto in cui arrivo: un club magnifico, con tanta storia e grandi obiettivi", ha dichiarato al sito ufficiale del Monaco. "Quando penso a questa società, mi viene subito in mente il suo straordinario centro di formazione, che negli anni ha prodotto campioni eccezionali. La crescita dei giovani è un valore che mi sta particolarmente a cuore: anch’io, da ragazzo, ho avuto la fortuna di emergere grazie a una buona accademia in Belgio".

Il tecnico belga ha poi delineato la sua filosofia di gioco: "Bisognerà lavorare in fretta ma con precisione, essere chiari nelle richieste ai giocatori. Il mio calcio è dominante, con e senza palla: pressing alto, controllo del possesso e transizioni rapide a seconda dell’avversario. Voglio una squadra coraggiosa, che imponga il proprio ritmo".

Determinato e pieno di energia, Pocognoli sarà presentato ufficialmente alla stampa nel pomeriggio. Al Louis-II lo attende una sfida affascinante ma complessa: rilanciare un Monaco ambizioso, ma ancora in cerca di equilibrio, e restituirgli quella mentalità vincente che da sempre contraddistingue il club.