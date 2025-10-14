Estonia-Moldova, le formazioni ufficiali: Kristal e Sappinen nella coppia d'attacco
Queste le formazioni ufficiali di Estonia-Moldova, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, in programma stasera alle ore 18.00, alla Le Coq Arena di Tallin:
Le formazioni di Estonia-Moldova:
ESTONIA (4-4-2): Hein; Schjenning-Larsen, Paskotši, Mets, Sinyavskiy; Yakovlev, Soomets, Käit, Saarma; Kristal, Sappinen.
Allenatore: Jürgen Henn.
MOLDOVA (5-3-2): Cojuhar; Reabciuk, Gherasimenkov, Baboglo, Craciun, Forov; Bogaciuc, Rață, Caimacov; Postolachi, Perciun.
Allenatore: Lilian Popescu.
