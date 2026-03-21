Liverpool in ansia, si fa male anche Hugo Ekitike. Slot inserisce Jones e non Chiesa

Piove sul bagnato in casa del Liverpool. Hugo Ekitiké, che si è imposto come uno dei giocatori più importanti dell'attacco dei Reds, è stato costretto ad abbandonare il campo durante la sfida contro il Brighton. Al minuto 8, il francese ha subito un problema muscolare dopo un appoggio sbagliato su un retropassaggio, costringendo l’allenatore a sostituirlo con Curtis Jones (e non con Federico Chiesa). Il giocatore è uscito dal campo in lacrime, lasciando tifosi e club con il fiato sospeso.

La preoccupazione riguarda, oltre agli impegni futuri del Liverpool (che tra 18 giorni affronterà il PSG nei quarti di Champions), anche la nazionale transalpina. Convocato per il raduno di marzo con i Bleus, l’infortunio potrebbe impedirgli di partecipare agli allenamenti e mettere a rischio la sua presenza in vista della Coppa del Mondo 2026, dove Ekitiké aveva buone possibilità di figurare tra i convocati.

Nonostante la sfortuna, il giovane attaccante resta una pedina chiave per Liverpool: il club spera in tempi di recupero rapidi per permettergli di continuare la stagione senza perdere ritmo e confidenza con il gol, elementi che lo hanno reso finora una delle rivelazioni della Premier League. Con 17 gol e 6 assist in 41 presenze, il classe 2003 originario di Reims aveva sfruttato bene l’assenza di Alexander Isak per consolidare il suo ruolo nell’attacco di Arne Slot.