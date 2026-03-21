Liverpool, Ekitiké dura solo 8 minuti con il Brighton: le prime sensazioni sull'infortunio

Più paura che danno per Hugo Ekitiké? L'attaccante francese del Liverpool ha dovuto abbandonare il campo dopo soli 8 minuti nella partita contro il Brighton di quest'oggi in Premier League. Il match è terminato con la sconfitta dei Reds per 1-2, mentre il giocatore classe 2002 ha riportato una forte contusione. Secondo le prime indiscrezioni riportate da L'Equipe, il colpo non dovrebbe compromettere la sua convocazione con la Nazionale francese di Didier Deschamps.

L'ex Eintracht Francoforte partirà nella giornata di lunedì e raggiungerà il ritiro di Clairefontaine, prima di partire per gli Stati Uniti, dove sono in programma due amichevoli contro il Brasile (giovedì prossimo) e la Colombia (domenica prossima). A questo punto, come riportato dal quotidiano francese, Ekitike sarà presente con il resto dei giocatori della Francia.

Intanto però in casa Liverpool ci sono degli infortuni importanti dei quali tenere conto. Con l'avvicinarsi dei quarti di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain (8 e 14 aprile), Arne Slot dovrà capire le condizioni di Alisson, portiere titolare vittima di un guaio muscolare e - come annunciato dai social - resterà fuori per "un certo periodo". Non solo, perché tra i giocatori finiti in infermeria c'è da considerare anche Mohamed Salah: l'ex Roma e Fiorentina è alle prese sempre con un problema di natura muscolare e sarà da valutare.