Mbappé punta CR7: 3 gol per eguagliare il record di reti nell'anno solare con il Real Madrid

Nel calcio, i giudizi definitivi arrivano solo alla fine di ogni stagione, ma dicembre è l’occasione giusta per tirare le somme, fare bilanci e guardare ai numeri che hanno segnato i dodici mesi appena trascorsi. Titoli, premi individuali, record: tutto contribuisce a costruire la narrazione di 12 mesi intensi. Ed è proprio in questo contesto che Kylian Mbappé si trova oggi davanti a un traguardo simbolico e storico.

Con il gol segnato a Mendizorroza, l’attaccante francese è salito a quota 56 reti nell’anno solare con la maglia del Real Madrid. Davanti a lui c’è solo un nome: Cristiano Ronaldo, capace di chiudere il 2013 con 59 gol. Mbappé è dunque a tre reti dall’aggancio e a quattro dal sorpasso di una delle figure più iconiche della storia recente del club. Due le occasioni a disposizione prima della fine dell’anno: la sfida di Coppa a Talavera e il big match di Liga contro il Siviglia al Bernabéu.

Non si tratta di un’impresa impossibile. Nel 2025 Mbappé ha già dimostrato di saper accelerare nei momenti decisivi, firmando quattro triplette e addirittura un poker. Contro il Siviglia, inoltre, ha già colpito più volte nella scorsa stagione. Sarebbe la ciliegina su un anno straordinario, culminato con una rimonta impressionante nella corsa al Pichichi e alla Scarpa d’Oro, conquistati grazie a nove gol nelle ultime cinque giornate di Liga.

L’impatto del francese va però oltre le reti personali. In questa prima parte di stagione ha partecipato direttamente a quasi due terzi dei gol del Real Madrid, tra marcature e assist. Numeri che proiettano Mbappé verso quota 66 gol stagionali, un dato che supererebbe anche il miglior Ronaldo versione 2014-2015. La caccia ai record è aperta, e Cristiano è sempre più vicino.