Endrick al Lione, retromarcia Real? Lo scenario potrebbe cambiare per due motivi

Il futuro di Endrick al Real Madrid si fa improvvisamente incerto. Il giovane talento brasiliano, 19 anni, ha disputato finora soltanto 11 minuti in stagione e sembrava destinato a passare in prestito all’Olympique Lione per ritrovare continuità e fiducia. I media spagnoli e brasiliani avevano dato praticamente per fatto il trasferimento, con il classe 2006 pronto a trasferirsi nella regione del Rodano e a inserirsi subito come titolare sotto la guida di Paulo Fonseca.

Tuttavia, nelle ultime ore è arrivata una clamorosa retromarcia dal Real Madrid. Secondo El Chiringuito, la dirigenza merengue ha chiesto ad Endrick di sospendere qualsiasi progetto di trasferimento e di attendere prima di prendere casa a Lione. Anche un viaggio programmato dai suoi rappresentanti verso la Francia è stato annullato, segnali evidenti che il club spagnolo voglia mantenere il giovane attaccante a disposizione. Il dietrofront potrebbe essere legato a diversi fattori: il potenziale addio di Xabi Alonso in caso di nuova débâcle contro il Manchester City, ma anche le numerose assenze e infortuni che potrebbero rendere Endrick utile alla prima squadra. Così, il brasiliano, inizialmente pronto a rilanciarsi lontano dal Bernabéu, potrebbe invece ritrovare spazio proprio a Madrid.

Per il Lione la notizia rappresenta un duro colpo: il club francese puntava molto sull’arrivo del gioiello verdeoro per rinforzare l’attacco in vista della seconda parte di stagione. Ora, il futuro del classe 2006 rimane appeso a un filo, tra le ambizioni del Real Madrid e le esigenze di continuità del giovane talento brasiliano.