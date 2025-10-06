Joaquin contro l'arbitro di Espanyol-Betis: "Giocavamo contro 13". Poi rimuove la storia

La partita tra Espanyol e Betis è stata segnata dalle polemiche, con un rigore negli ultimi istanti a favore dei catalani parato da Pau López che ha permesso agli andalusi di conquistare la vittoria. Il club biancoverde ha espresso il suo malcontento nei confronti dell’arbitraggio dell’incontro. L’operato del navarro Iosu Galech ha suscitato numerose critiche da parte della delegazione, tra cui l’allenatore Manuel Pellegrini, il dirigente Manu Fajardo e persino Joaquín, ex giocatore e leggenda del club.

Il 42enne andaluso non ha trattenuto la sua frustrazione e ha pubblicato una storia su Instagram contro l’arbitro: "Oggi abbiamo vinto nonostante giocassimo contro 13", lamentandosi apertamente. Con il passare delle ore, però, Joaquín ha probabilmente realizzato che il post era frutto dell’emozione post-partita e ha deciso di rimuoverlo. La storia è sparita dal suo profilo prima delle 24 ore previste per la cancellazione automatica di questo tipo di contenuti.

Oltre a essere un’icona del campo, Joaquín ricopre oggi ruoli nella Direzione Sportiva e nella rappresentanza istituzionale del Betis, e probabilmente la decisione di eliminare la storia riflette la volontà di non alimentare ulteriormente le polemiche sull’arbitraggio.