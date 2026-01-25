Eredivisie, il Feyenoord vince 4-2 e si riporta al secondo posto. AZ Alkmaar corsaro e quinto

Quattro partite e diversi scossoni nella parte centrale della classifica. Questa domenica valida per il 20° turno di Eredivisie si è aperta con il successo esterno dell’AZ Alkmaar sul campo del Telstar: basta un gol per portare a casa tre punti pesanti e agganciare quota 32, in piena corsa europea. Colpo anche del Fortuna Sittard, che espugna Groningen per 2-1 e si consolida a metà classifica, lasciando i padroni di casa fermi a 31. Al De Kuip nessuna sorpresa: il Feyenoord batte 4-2 l’Heracles, confermando il secondo posto. Successo di misura, invece, per lo Sparta Rotterdam sul campo dell’Utrecht: l’1-0 vale l’aggancio all’AZ a quota 32 e rafforza le ambizioni della squadra di Rotterdam. In vetta il PSV resta saldo a 53 punti, mentre alle spalle delle prime tre la lotta per l’Europa resta apertissima.

I risultati di questo pomeriggio/b>

Telstar-AZ Alkmaar 0-1

Groningen-Fortuna Sittard 1-2

Feyenoord-Heracles 4-2

Utrecht-Sparta Rotterdam 0-1

La classifica aggiornata

PSV 53 (20 partite giocate)

Feyenoord 39 (20)

Ajax 37 (20)

Nijmegen 35 (19)

AZ Alkmaar 32 (20)

Sparta Rotterdam 32 (20)

Groningen 31 (20)

Twente 30 (20)

Sittard 25 (20)

Heerenveen 24 (19)

Utrecht 23 (19)

Zwolle 23 (20)

Excelsior 22 (20)

G.A. Eagles 21 (19)

FC Volendam 17 (20)

Telstar 16 (20)

Breda 15 (20)

Heracles 14 (20)