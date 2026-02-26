Europa League, i risultati in attesa di Genk-Dinamo Zagabria: passano Celta e Nottingham

Non solo il Bologna, che dopo la vittoria dell'andata si è imposto anche al ritorno contro il Brann, sono appena terminate altre due gare valide per il ritorno del playoff di Europa League. Di seguito risultati e marcatori, con Genk e Dinamo Zagabria chiamati invece ai supplementari visto il 4-4 complessivo:

I risultati di Europa League

Bologna-Brann 1-0 (56' Joao Mario) 2-0 finale

Celta Vigo-PAOK 1-0 (63' Swedberg) 3-1 finale

Genk-Dinamo Zagabria 1-3 (47' Bakrar, 51' Sor, 57' rig. e 75' Stojkovic) 4-4, si va ai supplementari

Nottingham Forest-Fenerbahce 1-2 (22' e rig. 48' Akturkoglu, 68' Hudson-Odoi) 4-2 finale