Europa League, i risultati in attesa di Genk-Dinamo Zagabria: passano Celta e Nottingham

Giacomo Iacobellis
Oggi alle 22:57
Non solo il Bologna, che dopo la vittoria dell'andata si è imposto anche al ritorno contro il Brann, sono appena terminate altre due gare valide per il ritorno del playoff di Europa League. Di seguito risultati e marcatori, con Genk e Dinamo Zagabria chiamati invece ai supplementari visto il 4-4 complessivo:

I risultati di Europa League
Bologna-Brann 1-0 (56' Joao Mario) 2-0 finale
Celta Vigo-PAOK 1-0 (63' Swedberg) 3-1 finale
Genk-Dinamo Zagabria 1-3 (47' Bakrar, 51' Sor, 57' rig. e 75' Stojkovic) 4-4, si va ai supplementari
Nottingham Forest-Fenerbahce 1-2 (22' e rig. 48' Akturkoglu, 68' Hudson-Odoi) 4-2 finale

