In attesa della Fiorentina, ecco chi passa il playoff di Conference: Celje, Rijeka e Samsunspor

Non solo la Fiorentina, che va ai supplementari visto lo 0-3 a domicilio con lo Jagiellonia. Nella serata di Conference League si sono già giocate altre tre gare valide per il ritorno del playoff, con altrettante squadre qualificate. Di seguito tutti i risultati e i marcatori:

Celje-Drita 3-2 (19' e rig. 43' Seslar, 23' Hrka, 26' Krasniqi, 51' Dabiqaj) 6-4 finale

Fiorentina-Jagiellonia 0-3 (23', 48' e 49' Mazurek) 3-3, si va ai supplementari

Rijeka-Omonia 3-1 (13' Tankovic, 52' e 67' Fruk, 79' Adu Adjei) 4-1 finale

Samsunspor-Shkendija 4-0 (53' rig. Ntcham, 71' Ndiaye, 79' e 92' Marius) 5-0 finale