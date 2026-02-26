In attesa della Fiorentina, ecco chi passa il playoff di Conference: Celje, Rijeka e Samsunspor
TUTTO mercato WEB
Non solo la Fiorentina, che va ai supplementari visto lo 0-3 a domicilio con lo Jagiellonia. Nella serata di Conference League si sono già giocate altre tre gare valide per il ritorno del playoff, con altrettante squadre qualificate. Di seguito tutti i risultati e i marcatori:
Celje-Drita 3-2 (19' e rig. 43' Seslar, 23' Hrka, 26' Krasniqi, 51' Dabiqaj) 6-4 finale
Fiorentina-Jagiellonia 0-3 (23', 48' e 49' Mazurek) 3-3, si va ai supplementari
Rijeka-Omonia 3-1 (13' Tankovic, 52' e 67' Fruk, 79' Adu Adjei) 4-1 finale
Samsunspor-Shkendija 4-0 (53' rig. Ntcham, 71' Ndiaye, 79' e 92' Marius) 5-0 finale
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
VAR e arbitri: continua la polemica. L'espulsione di Kelly fa capire che il problema non è in Italia
Serie A
Grifo: "Io all'Inter? Serve qualità per vestire la maglia nerazzurra, non so se sono interessati a me"
Serie B
Serie C
Salernitana, l'effetto Cosmi parte dalla playlist: "Giudico i calciatori dalla musica che ascoltano"
Pronostici
Calcio femminile