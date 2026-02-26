Conference League, i risultati al 45': l'AZ vola contro il Noah, già tre gol in Svizzera
Dopo la qualificazione della Fiorentina agli ottavi di finale, al termine di una partita rocambolesca contro lo Jagiellonia, si stanno giocando altre quattro gare valide per il ritorno del playoff di Conference League. Di seguito i risultati parziali al 45':
I risultati di Conference League al 45'
AZ Alkmaar-Noah 2-0 (50' Daal, 39' Mijnans)
Crystal Palace-Zrinjski 1-0 (36' Lacroix)
Losanna-Sigma Olomuc 1-2 (22' Sip, 35' Janneh, 44' Rusek)
Lech Poznan-KuPS 0-0
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
