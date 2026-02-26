La nuova vita di Mark Viduka: il cugino australiano di Modric oggi ha un bar a Zagabria

Non tutti, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, scelgono di restare nel mondo del calcio. Mark Viduka appartiene alla categoria di chi ha deciso di cambiare completamente vita. L’ex centravanti australiano, cugino di Luka Modric, oggi gestisce un bar a Zagabria insieme alla moglie, nella capitale croata da cui proviene la famiglia paterna. Una scelta lontana dai riflettori, coerente con il suo carattere riservato e poco incline alla notorietà.

La carriera di Viduka è stata tutt’altro che marginale. Dopo l’esordio nel 1993 con i Melbourne Knights, con cui vinse il campionato nel 1995, si trasferì in Europa alla Dinamo Zagabria, conquistando tre campionati e tre coppe nazionali. Brillò poi con il Celtic, dove nel 1999/2000 fu capocannoniere con 25 reti, prima dell’approdo in Premier League con il Leeds United, raggiungendo la semifinale di Champions League. In seguito vestì le maglie di Middlesbrough e Newcastle, oltre a rappresentare l’Australia al Mondiale 2006.

Al Daily Mail l'ex attaccante oggi 50enne ha spiegato così la sua scelta: "Non avevo l'ossessione per la fama. Non mi piaceva e non mi piace tutt'ora. Non ero neanche ossessionato dai soldi. Poi ho sempre voluto un bar, così tutti possono sentirsi i benvenuti". Oggi quella visione è diventata realtà.