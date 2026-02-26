Non solo Bologna-Brann 0-0, i risultati al 45' delle gare di Europa League: Nottingham sotto
Non solo il Bologna, ancora fermo sullo 0-0 in casa contro il Brann. Sono appena terminati gli altri tre primi tempi delle gare delle 21, valide per il ritorno del playoff di Europa League. Di seguito i risultati al 45':
I risultati di Europa League al 45'
Celta Vigo-PAOK 0-0
Bologna-Brann 0-0
Genk-Dinamo Zagabria 0-1 (47' Bakrar)
Nottingham Forest-Fenerbahce 0-1 (22' Akturkoglu)
