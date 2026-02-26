Europa League, le prime due squadre a passare il playoff sono Ferencvaros e Stoccarda

In attesa dei tempi supplementari, che decideranno Viktoria Plzen-Panathinaikos e Stella Rossa-Lille, sono già note due squadre che hanno superato il playoff di Europa League: si tratta del Ferencvaros, che ha ribaltato la sconfitta per 2-1 dell'andata col Ludogorets, e lo Stoccarda, che contro il Celtic ha subito un solo gol senza mettere in pericolo la netta vittoria di una settimana fa. Di seguito risultati e marcatori:

Ferencvaros-Ludogorets 2-0 (14' Kanichowsky, 30' Zachariassen) 3-2 finale

Viktoria Plzen-Panathinaikos 1-1 (9' Tetteh, 62' Spacil) 2-2, si va ai supplementari

Stella Rossa-Lille 0-1 (4' Giroud) 1-1, si va ai supplementari

Stoccarda-Celtic 0-1 (1' McCowan) 4-2 finale