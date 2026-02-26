Europa League, le prime due squadre a passare il playoff sono Ferencvaros e Stoccarda
TUTTO mercato WEB
In attesa dei tempi supplementari, che decideranno Viktoria Plzen-Panathinaikos e Stella Rossa-Lille, sono già note due squadre che hanno superato il playoff di Europa League: si tratta del Ferencvaros, che ha ribaltato la sconfitta per 2-1 dell'andata col Ludogorets, e lo Stoccarda, che contro il Celtic ha subito un solo gol senza mettere in pericolo la netta vittoria di una settimana fa. Di seguito risultati e marcatori:
Ferencvaros-Ludogorets 2-0 (14' Kanichowsky, 30' Zachariassen) 3-2 finale
Viktoria Plzen-Panathinaikos 1-1 (9' Tetteh, 62' Spacil) 2-2, si va ai supplementari
Stella Rossa-Lille 0-1 (4' Giroud) 1-1, si va ai supplementari
Stoccarda-Celtic 0-1 (1' McCowan) 4-2 finale
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
VAR e arbitri: continua la polemica. L'espulsione di Kelly fa capire che il problema non è in Italia
Serie A
Grifo: "Io all'Inter? Serve qualità per vestire la maglia nerazzurra, non so se sono interessati a me"
Serie B
Serie C
Salernitana, l'effetto Cosmi parte dalla playlist: "Giudico i calciatori dalla musica che ascoltano"
Pronostici
Calcio femminile