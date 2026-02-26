Europa League, ecco le altre due qualificate: il Lille ringrazia Giroud, il Pana Lafont e Djuricic

Il Lille batte 2-0 la Stella Rossa a Belgrado e ottiene il pass per gli ottavi di finale di Europa League. Dopo la sconfitta a domicilio dell'andata, i francesi si sono imposti per 2-0 in trasferta grazie alle reti di Giroud al 4' e Ngoy al 99'.

Sono serviti invece i rigori per decidere Viktoria Plzen-Panathinaikos. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari prima e supplementari poi, successivi al 2-2 dell'andata, a spuntarla è stato il club greco nella lotteria dal dischetto. Nonostante l'errore di Calabria, il Panathinaikos ha trasformato infatti quattro rigori a differenza dei tre trasformati dal Viktoria Plzen. Decisivi due ex Serie A: l'ex Fiorentina Lafont e l'ex Sassuolo o Sampdoria Djuricic.