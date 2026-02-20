Premier League, Haaland è il "Paperone" ma non si guadagna bene solo nelle big
La Premier League conferma ancora una volta il suo primato mondiale non solo per spettacolo ma anche per stipendi da capogiro. Secondo il ranking recentemente pubblicato da The Sun, il calciatore più pagato in Inghilterra è Erling Haaland del Manchester City, che percepisce circa 614.000 euro a settimana. Subito dietro troviamo Mohamed Salah al Liverpool con 468.000 euro e Bruno Fernandes al Manchester United con 409.500 euro. Completano il podio i giovani talenti Bukayo Saka (Arsenal, 351.000€) e Reece James (Chelsea, 292.500€).
Oltre alle superstar delle big, molti altri giocatori guadagnano cifre a sei zeri, riflettendo il loro valore sul mercato e il peso nelle rispettive squadre. Morgan Gibbs-White e Granit Xhaka percepiscono 129.000 euro a settimana con Nottingham Forest e Sunderland, mentre Joao Gomes al Wolverhampton Wanderers arriva a 123.000€.
Anche Dominic Calvert-Lewin al Leeds United percepisce 117.000€, mentre Kyle Walker (Burnley), Jordan Henderson e Mikkel Damsgaard (Brentford) guadagnano circa 88.000€ settimanali.
