Playoff Europa League, i parziali: Celtic giù con lo Stoccarda, colpo di scena Stella Rossa
Finiscono qui i primi tempi delle partite disposte per l'andata dei playoff di Europa League e in programma dalle ore 21. Al Celtic Park i padroni di casa riprendono per i capelli lo Stoccarda, ma la doppietta di El Khannouss riporta i tedeschi avanti. A Tebo Uchenna basta spingere in porta con la coscia il gol della Stella Rossa allo scadere dei primi 45 minuti, Lilla sotto 0-1 in casa. Regge il pareggio tra Ludogorets e Ferencvaros, il Viktoria Plzen invece riprende i greci del Panathinaikos, ristabilendo l'equilibrio.
I finali delle 18:45 di Europa League
Brann - Bologna 0-1: 9' Castro (BO)
Dinamo Zagabria - Genk 1-3: 15' Heynen (G), 21' El Ouahdi (G), 45' Beljo (D), 90' El Ouahdi (G)
Fenerbahce - Nottingham Forest 0-3: 21' Murillo (N), 43' Igor Jesus (N), 50' Gibbs-White (N)
PAOK - Celta Vigo 1-2: 34' Aspas (C), 43' Swedberg (C), 77' Jeremejeff (P)
I parziali delle 21:00
Celtic - Stoccarda 1-2: 15' El Khannouss (S), 21' Nygren (C), 28' El Khannouss (S)
Lilla - Stella Rossa 0-1: 45'+1 Tebo Uchenna (S)
Ludogorets - Ferencvaros 1-1: 24' Duah (L), 27' Dele (F)
Panathinaikos - Viktoria Plzen 1-1: 11' Visinsky (V), 31' Tetteh (P)