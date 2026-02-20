Piogge e inondazioni ad Angers, la sfida di domenica col Lilla a rischio rinvio

La partita di Ligue 1 tra Angers e Lilla, prevista per domenica alle 17:15, rischia di essere rinviata a causa delle pesanti piogge e delle inondazioni che stanno mettendo in difficoltà l’area metropolitana di Angers. Come riportato da Le Courrier de l’Ouest, la Prefettura del Maine-et-Loire sta valutando la situazione per capire se sarà possibile garantire lo svolgimento dell’incontro o se sarà necessario posticiparlo.

Il Raymond-Kopa Stadium non risulta allagato, ma molte strade di accesso sono interrotte, rendendo complicato l’arrivo dei circa 10.000 spettatori attesi. Inoltre, le forze dell’ordine, impegnate nelle zone più colpite dalle inondazioni, non potrebbero garantire la sicurezza intorno allo stadio, complicando ulteriormente l’organizzazione dell’evento. Al momento non è stata presa alcuna decisione ufficiale sul rinvio.

Anche il centro sportivo di La Baumette è stato colpito dall’acqua, costringendo i giocatori dell’Angers a trasferire gli allenamenti sul campo di Salpinte. L’allenatore Alexandre Dujeux resta concentrato sugli obiettivi stagionali: "Vogliamo vincere più partite possibili, ma sappiamo che non sarà sempre facile. Ora dobbiamo raccogliere il massimo dei punti nelle 12 gare rimanenti per consolidare la salvezza". Se le condizioni meteorologiche e logistiche non miglioreranno, il match potrebbe essere posticipato di alcuni giorni, con la decisione definitiva che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, in base all’evolversi della situazione.