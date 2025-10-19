Liverpool, Van Dijk rimprovera i suoi: "Se concedi il secondo gol allo United in quel modo..."

È allarme rosso al Liverpool. La sconfitta per 1-2 ad Anfield oggi contro il Manchester United ha portato al quarto ko consecutivo per i campioni d'Inghilterra in carica, in tre impegni di Premier League e uno in Champions League. L'ennesimo scivolone in campionato che ha permesso al Manchester City di confermare il sorpasso al secondo posto in classifica, mentre l'Arsenal guarda tutti dall'alto con 19 punti.

Virgil van Dijk, leader del Liverpool, ha preso parola ai microfoni di Sky Sport UK al termine del match con i Red Devils: "Penso che abbiamo concesso un secondo gol davvero evitabile. Abbiamo lavorato duramente per rientrare in partita e abbiamo creato grandi occasioni per segnare il gol della vittoria, ma se concedi un secondo gol in quel modo, è quella la parte deludente", ha ammesso. "Guardando la partita nel complesso, siamo stati troppo frenetici. Penso che loro siano stati molto pazienti: non ci hanno pressati alti, ma non ci hanno neanche lasciato giocare il pallone. Abbiamo comunque creato molte occasioni per segnare, ma la realtà è che abbiamo perso".

Cosa succede ora, come si possono rialzare: "È un momento interessante, perché dobbiamo restare uniti, non solo noi come giocatori, ma come club, insieme ai tifosi che vogliono vederci vincere. (...) Dobbiamo restare umili, continuare a lavorare e mantenere la fiducia il più alta possibile. Quando le cose si fanno difficili, è importante mantenere la mentalità giusta, esserci l’uno per l’altro. La stagione è lunga".