Ex presidente del Benfica assolto in un processo, poi cade all'esterno del tribunale

Una giornata che sembrava destinata a chiudersi nel migliore dei modi è diventata sfortunata per Luís Filipe Vieira. L’ex presidente del Benfica, 76 anni, è stato infatti assolto nel procedimento legato alla cosiddetta “Operation Blue Bag”, un’inchiesta su presunti fondi occulti relativi al periodo compreso tra il 2015 e il 2018.

Subito dopo la lettura della sentenza, Vieira si è fermato a parlare con i giornalisti presenti all’esterno del tribunale. È proprio in quel momento che la situazione ha preso una piega imprevista: l’ex dirigente è scivolato mentre scendeva le scale, cadendo rovinosamente e andando a urtare contro un palo metallico. Alcuni cronisti presenti sul posto sono intervenuti immediatamente per soccorrerlo e aiutarlo a rialzarsi. Nonostante il pronto intervento, le condizioni dell’ex presidente hanno destato preoccupazione, con un dolore crescente che è rapidamente diventato difficile da sopportare.

È stato quindi necessario l’intervento dei sanitari per una valutazione più approfondita. Gli esami medici effettuati successivamente hanno evidenziato una frattura al braccio destro, nella zona del gomito.