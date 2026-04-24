Vinicius illude, Bellerin beffa il Real al 94': Barcellona sempre più padrone della Liga
Stavolta è davvero finita. La rete realizzata da Bellerin al 94' segna la resa del Real Madrid, che non va oltre l'1-1 sul campo del Betis e domani potrebbe ritrovarsi a 11 punti di distanza dal primo posto.
La partita era cominciata bene per la squadra di Arbeloa, in vantaggio al 17' con Vinicius. Poi, nel convulso finale, l'episodio decisivo e l'addio ai già residui sogni di gloria. Ironia della sorte, a segnare è un prodotto della Masia, che con il Barcellona ha giocato solo pochi mesi nel 2022/23.
LaLiga, il programma del 32° turno
Venerdì 24 aprile
Real Betis - Real Madrid 1-1
Sabato 25 aprile
Alaves - Maiorca
Getafe - Barcellona
Valencia - Girona
Atlético Madrid - Athletic Club
Domenica 26 aprile
Rayo Vallecano - Real Sociedad
Real Oviedo - Elche
Osasuna – Siviglia
Villarreal - Celta Vigo
Lunedì 27 aprile
Espanyol - Levante
Classifica
Barcellona 82
Real Madrid 74
Villarreal 62
Atlético Madrid 57
Betis 50
Getafe 44
Celta Vigo 44
Real Sociedad 42
Athletic Bilbao 41
Osasuna 39
Rayo Vallecano 38
Espanyol 38
Girona 38
Valencia 36
Mallorca 35
Elche 35
Sevilla 34
Alavés 33
Levante 32
Oviedo 28
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