Fabian Ruiz è tornato, gioia Luis Enrique: "Posso combinare tutti e avere risultati positivi"

Con il rientro di Fabian Ruiz dopo il periodo trascorso in infermeria, si accende inevitabilmente la concorrenza nel centrocampo del Paris Saint-Germain. Le scelte a disposizione di Luis Enrique diventano ora più ampie e, di conseguenza, anche più complesse. Il tecnico spagnolo, in conferenza stampa, ha sottolineato con soddisfazione la profondità della rosa e la qualità dei suoi interpreti, senza però voler alimentare tensioni interne: "Tutti i giocatori che abbiamo a centrocampo possono essere combinati in modi diversi e il risultato sarebbe sempre positivo. Zaïre-Emery può ricoprire più ruoli, anche da terzino destro o sinistro".

Luis Enrique ha poi evidenziato come la gestione delle rotazioni sia un elemento chiave in questa fase della stagione: "Avere Fabián Ruiz di nuovo a disposizione è una grande notizia per un allenatore. Tutti i nostri centrocampisti hanno la qualità per giocare nel PSG. I rientri dagli infortuni sono sempre segnali positivi".