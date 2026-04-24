Bundesliga, 2° k.o di fila per Marie-Louise Eta: l'Union perde 3-1 sul campo del Lipsia
Tutto facile per il Lipsia, cade ancora l'Union Berlino. La trentunesima giornata di Bundesliga si è aperta con la vittoria per 3-1 dei sassoni sulla squadra della capitale. Partita indirizzata già nel primo tempo, con i padroni di casa a segno con Finkgrafe e Romulo Cardoso; nella ripresa è arrivato il tris di Baku, la squadra allenata da Eta ha accorciato le distanze con Doekhi.
Venerdì 24 aprile
Lipsia - Union Berlino 3-1
Sabato 25 aprile
Magonza - Bayern Monaco
Wolfsburg - Borussia M’gladbach
Augusta - Eintracht Francoforte
Colonia - Bayer Leverkusen
Heidenheim - St. Pauli
Amburgo - Hoffenheim
Domenica 26 aprile
Stoccarda - Werder Brema
Borussia Dortmund - Friburgo
Classifica
Bayern Monaco 79
Borussia Dortmund 64
Lipsia 62
Stoccarda 56
Hoffenheim 54
Leverkusen 52
Friburgo 43
Francoforte 42
Augusta 36
Magonza 34
Union Berlino 32
Colonia 31
Mönchengladbach 31
Amburgo 31
Werder Brema 31
St Pauli 26
Wolfsburg 24
Heidenheim 19