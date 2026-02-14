FA Cup, il Manchester City agli ottavi senza faticare. Avanti anche West Ham e Norwich

Pratica FA Cup prontamente archiviata per il Manchester City, che batte 2-0 il Salford City e vola agli ottavi di finale della coppa inglese, raggiungendo Chelsea e Wrexham. Passaggio del turno storico per il Manfield e tra le prime sedici ci sarà anche il Norwich, capace di sconfiggere il WBA. Pomeriggio più faticoso per il Southampton, che per avere ragione del Leicester City ha avuto bisogno dei supplementari. Di seguito il quandro di risultati e qualificate:

Venerdì 13 febbraio

Hull City-Chelsea 0-4

Wrexham-Ipswich Town 1-0

Sabato 14 febbraio

Burton Albion-West Ham 0-1 dts

Norwich City-West Brom 3-1

Southampton-Leicester City 2-1 dts

Burnley-Mansfield Town 1-2

Manchester City-Salford City 2-0

18.45 Aston Villa-Newcastle

21.00 Liverpool-Brighton

Domenica 15 febbraio

13.00 Birmingham-Leeds

14.30 Grimsby Town-Wolverhampton

15.00 Stoke City-Fulham

15.00 Oxford United-Sunderland

17.30 Arsenal-Wigan

Lunedì 16 febbraio

20.30 Macclesfield-Brentford