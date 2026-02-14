FA Cup, il Manchester City agli ottavi senza faticare. Avanti anche West Ham e Norwich
Pratica FA Cup prontamente archiviata per il Manchester City, che batte 2-0 il Salford City e vola agli ottavi di finale della coppa inglese, raggiungendo Chelsea e Wrexham. Passaggio del turno storico per il Manfield e tra le prime sedici ci sarà anche il Norwich, capace di sconfiggere il WBA. Pomeriggio più faticoso per il Southampton, che per avere ragione del Leicester City ha avuto bisogno dei supplementari. Di seguito il quandro di risultati e qualificate:
Venerdì 13 febbraio
Hull City-Chelsea 0-4
Wrexham-Ipswich Town 1-0
Sabato 14 febbraio
Burton Albion-West Ham 0-1 dts
Norwich City-West Brom 3-1
Southampton-Leicester City 2-1 dts
Burnley-Mansfield Town 1-2
Manchester City-Salford City 2-0
18.45 Aston Villa-Newcastle
21.00 Liverpool-Brighton
Domenica 15 febbraio
13.00 Birmingham-Leeds
14.30 Grimsby Town-Wolverhampton
15.00 Stoke City-Fulham
15.00 Oxford United-Sunderland
17.30 Arsenal-Wigan
Lunedì 16 febbraio
20.30 Macclesfield-Brentford
Martedì 3 marzo
20.45 Port Vale-Bristol City