Barcellona, uragano Raphinha e Bilbao a pezzi: "Atletico o Real in finale? Pronti con chiunque"

"Credo che la partita facile o difficile la rendiamo noi. Quando stiamo bene, la partita diventa più semplice". È stata una semifinale di Supercoppa di Spagna a senso unico per l'Athletic Bilbao, che si è visto annientato dal Barcellona con un 5-0 che lascia poco spazio alle interpretazioni. Sugli scudi nella festa blaugrana di Gedda Raphinha, che senza Yamal si è preso la scena e ha firmato una doppietta personale nella goleada ai danni dei baschi.

"Non è una partita facile quella contro l’Athletic. Hanno molta qualità e molti giocatori che possono risolvere una gara. Ma facile o difficile dipende da noi", ha spiegato nel post-partita l'esterno d'attacco brasiliano, stando a quanto ripreso da MARCA. "Questo dimostra che siamo pronti, giochi chi giochi. Roony (il 20enne Bardghji, ndr) è entrato molto bene e Fermin Lopez è rientrato molto bene. Questo dimostra la qualità della squadra".

Quanto alla forma attuale di Raphinha, con 9 gol e 4 assist stagionali tra tutte le competizioni in 16 presenze con la maglia del Barcellona: "Non dirò mai di essere al mio miglior livello perché continuerò a cercarlo e a provare a fare una stagione quasi perfetta", la determinazione mostrata dall'offensivo blaugrana. Infine, una battuta sulla finale contro una tra Atletico e Real Madrid: "Dobbiamo essere concentrati su noi stessi, chiunque vinca la prossima semifinale. Siamo pronti per chiunque arrivi".