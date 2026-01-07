Allianz Cup, brutta storia per Mourinho: Benfica eliminato, trionfa il Braga 3-1

Lo Sparta Braga non solo supera il Benfica, ma gli rifila tre gol su campo neutro all'Estádio Dr. Magalhães Pessoa in occasione della semifinale di Allianz Cup (Coppa di lega portoghese) andata in scena questa sera.

I minhotos sono stati nettamente superiori nel primo tempo con le reti di Victor e Zalazar, mentre le aquile hanno reagito nella ripresa su rigore firmato Pavlidis, ma il gol di Lagerbielke nel finale ha chiuso la partita. E l'espulsione di Otamendi peggiorato l'umore. Adesso lo Sparta Braga affronterà il Vitoria Guimaraes nella finale della Allianz Cup, in ordine il 10 gennaio.

Tira una brutta aria invece dalle parti di José Mourinho: lo Special One era già finito in pasto alle critiche per il 2-2 rimediato in campionato (Liga Portugal) e sempre contro lo Sparta Braga, in ottica distanza siderale rispetto al Porto di Farioli capolista. Adesso l'ex tecnico di Roma ed Inter è stato eliminato dalla Coppa di lega portoghese. Vedremo se ci saranno delle ripercussioni.

Allianz Cup, programma semifinali

Sporting Lisbona - Guimaraes 1-2

Benfica - Sparta Braga 1-3