Barcellona glorioso, Flick: "Fantastico vincere 5-0. Yamal? Sta bene". Mistero Lewandowski

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa questo mercoledì dopo la gloriosa semifinale di Supercoppa di Spagna che i blaugrana hanno vinto per 5-0 a Gedda contro l'Athletic Bilbao: "Per me il pensiero è sempre la prossima partita. Però apprezzo quello che abbiamo fatto oggi, perché contro l’Espanyol non avevamo giocato bene. Mi piace che abbiamo giocato da squadra, tutti insieme. Vincere 5-0 è fantastico, ma è solo una partita e la finale sarà diversa. Oggi siamo riusciti ad avere il controllo".

Se sia stata la partita perfetta secondo il pensiero del tecnico tedesco, lui risponde: "Abbiamo avuto bisogno di alcuni minuti per iniziare a funzionare. Poi abbiamo giocato bene", l'analisi schietta. "Sono felice perché abbiamo controllato bene la partita. Abbiamo conservato il possesso del pallone e mi piace il fatto che abbiamo difeso fino alla fine per mantenere la porta inviolata". Un commento invece su Lamine Yamal, assente dall'allenamento e dal match: "Non ha iniziato la partita da titolare. Ha avuto qualche fastidio negli ultimi giorni, non aveva potuto allenarsi e per questo non era nell’undici iniziale. Ma sta bene".

Adesso la finale, in attesa di scoprire chi ci sarà tra Atlético Madrid e Real Madrid. E Flick non ha preferenze: "La cosa positiva è che siamo in finale. Vedremo cosa succederà nell’altra semifinale". Cosa succederà con il futuro di Lewandowski questo mese o nella prossima stagione, essendo in scadenza di contratto a giugno: "Se chiede della prossima stagione, non lo so. Sono felice di Lewandowski e del suo lavoro. È a un buon livello".