United, altro pari e con Fletcher in panchina. Newcastle, che spettacolo: Tonali passa al 102'
Un autogol del giovane difensore Heaven (19 anni) ha reso la vita complicata al Manchester United nel primo tempo in trasferta dal Burnley, poi una doppietta di Benjamin Sesko nell'arco di dieci minuti ha sistemato le cose. La rete di Anthony al 66' vale oro colato per la neopromossa di Premier League che al triplice fischio agguanta un punto vitale in ottica salvezza.
Alla prima uscita senza Ruben Amorim alla guida, con Darren Fletcher da coach ad interim in panchina, i Red Devils collezionano il terzo pareggio di fila, stavolta per 2-2. Rimanendo tuttavia a contatto con i piani alti, a -1 dalla zona Europa e dal Brentford nel primo slot utile. Mentre il Liverpool, che scenderà in campo domani sera contro l'Arsenal, dista solamente due lunghezze.
Nell'ultima partita della serata invece, pirotecnico 4-3 del Newcastle al St James' Park contro il Leeds: una partita piena di colpi di scena e mozzafiato, decisa al 12º minuto di recupero da Harvey Barnes (doppietta). Ma quanti inseguimenti nel corso dei tempi regolamentari da parte di entrambe le squadre. Così i Magpies di Tonali danno seguito alla scalata in classifica, centrando il terzo successo di fila e raggiungendo il Manchester United al sesto posto.
21a giornata, il programma completo
West Ham - Nottingham Forest 1-2
Bournemouth - Tottenham 3-2
Brentford - Sunderland 3-0
Crystal Palace - Aston Villa 0-0
Everton - Wolverhampton 1-1
Fulham - Chelsea 2-1
Manchester City - Brighton 1-1
Burnley - Manchester United 2-2
Newcastle - Leeds 4-3
Arsenal - Liverpool giovedì 8 gennaio, ore 21:00
Classifica aggiornata
1. Arsenal 48 punti*
2. Manchester City 43
3. Aston Villa 43
4. Liverpool 34*
5. Brentford 33
6. Manchester United 32
7. Newcastle 32
8. Chelsea 31
9. Fulham 31
10. Sunderland 30
11. Brighton 29
12. Everton 29
13. Crystal Palace 28
14. Tottenham 27
15. Bournemouth 26
16. Leeds 23
17. Nottingham Forest 21
18. West Ham 14
19. Burnley 12
20. Wolverhampton
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.