"Ci mancherà moltissimo, numeri da centravanti": Iraola conferma, Semenyo va al City

"Avevamo bisogno di questa vittoria, siamo andati molto vicini al successo nelle ultime partite. Nel calcio non può andare sempre tutto dall’altra parte e oggi era il momento perfetto, anche per Semenyo". Così l’allenatore del Bournemouth, Andoni Iraola, ha parlato a BBC Match of the Day per commentare il magico trionfo allo scadere del 95' sul Tottenham con gol in extremis di Semenyo prima di levare le tende e firmare con il Manchester City in questo mercato di gennaio.

"Per come ha giocato, per l’impegno nel dare una mano in ogni modo fino all’ultimo secondo. Penso che il calcio sia stato giusto e gli abbia regalato un momento bellissimo", ha commentato quello che per ancora poche ore è il suo tecnico. Infatti il club di Pep Guardiola salderà la clausola da 75 milioni di euro per ingaggiare subito l'esterno ghanese delle Cherries, senza aspettare l'estate.

Sull’ultima partita di Semenyo con il Bournemouth, Iraola ha ammesso: "Penso di sì, purtroppo per noi credo che lo sia stata. Se non è stato il migliore, è stato uno dei migliori che abbia mai allenato", ha riconosciuto l'allenatore spagnolo. "È migliorato ogni singola stagione. Ha segnato 10 gol in mezza stagione e non è nemmeno una punta centrale. Non sono solo i numeri, ma tante altre cose: la fisicità, i palloni aerei e il lavoro difensivo. Ci mancherà moltissimo".