Premier League, altro stop per Guardiola. Chelsea ko, Rosenior osserva. Tottenham, che botta

Nel turno infrasettimanale valido la 21a giornata di Premier League, arrivano diversi colpi di scena e imprevisti. Pep Guardiola ad esempio, di nuovo stoppato lungo l'inseguimento alla capolista Arsenal, questa volta dal Brighton: Mitoma riprende Haaland e costringe il Manchester City ad un altro pareggio, scivolando a -5 dai Gunners che giocheranno domani il big match contro il Liverpool.

Liam Rosenior, neo allenatore del Chelsea presente sugli spalti di Craven Cottage, ha dovuto assistere alla sconfitta incassata nel finale dai Blues dopo l'espulsione di Cururella al minuto 22 e il momentaneo 1-1 di Delap a infondere speranze di un punto strappato fuori casa. Ma la rete di Wilson a dieci minuti dal termine ha sancito la sconfitta dei londinesi (2-1) e la fine della conduzione ad interim di McFarlane sulla panchina dei Blues.

Il Sunderland casca male in casa del Brentford (3-0), Palace e Aston Villa impattano sullo 0-0, mentre Unai Emery perde punti importanti e si lascia riacciuffare dai citizens. Finale epico tra Bournemouth e Tottenham, infine: Tel porta avanti gli Spurs, Evanilson-Kroupi riportano avanti le Cherries poi rimontate da Palhinha. Allo scadere, all'ultima apparizione da giocatore del Bournemouth prima di passare al City, Semenyo firma il gol della vittoria (3-2) e regala tre punti pesantissimi alla squadra.

21a giornata, il programma completo

West Ham - Nottingham Forest 1-2

Bournemouth - Tottenham 3-2

Brentford - Sunderland 3-0

Crystal Palace - Aston Villa 0-0

Everton - Wolverhampton 1-1

Fulham - Chelsea 2-1

Manchester City - Brighton 1-1

Burnley - Manchester United ore 21:15

Newcastle - Leeds ore 21:15

Arsenal - Liverpool giovedì 8 gennaio, ore 21:00

Classifica aggiornata

1. Arsenal 48 punti*

2. Manchester City 43

3. Aston Villa 43

4. Liverpool 34*

5. Brentford 33

6. Manchester United 31*

7. Chelsea 31

8. Fulham 31

9. Sunderland 30

10. Newcastle 29*

11. Brighton 29

12. Everton 29

13. Crystal Palace 28

14. Tottenham 27

15. Bournemouth 26

16. Leeds 22

17. Nottingham Forest 21

18. West Ham 14

19. Burnley 12

20. Wolverhampton