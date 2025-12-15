Primeira Liga, il Porto vince ancora e consolida il primo posto: +5 sullo Sporting
TUTTO mercato WEB
Si è chiusa la 14ª giornate in Primeira Liga, la massima serie portoghese. Il Porto vince 3-1 con l'Estrela e consolida il primo posto in classifica con 40 punti, 5 in più dello Sporting Club.
Il programma della 14^ giornata in Primeira Liga portoghese
Casa Pia-Gil Vicente 1-1
Rio Ave-Guimaraes 0-1
Sporting-AVS 6-0
Famalicao-Estoril Praia 4-0
Moreirense-Benfica 0-4
Arouca-Alverca
Porto-Estrela Amadora 3-1
CD Nacional-Tondela 3-1
Braga-Santa Clara 1-0
La classifica
FC Porto 40
Sporting 35
Benfica 32
Braga 25
Gil Vicente 25
Famalicão 23
Guimarães 21
Moreirense 20
Alverca 17
Rio Ave 16
Santa Clara 15
Nacional 15
Estoril 14
Estrela 14
Arouca 12
Casa Pia 10
Tondela 9
AFS 3
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Le più lette
1 Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, i risultati dei posticipi: cade il Ravenna, l’Arezzo non ne approfitta. Ok Foggia e Crotone
Pronostici
Calcio femminile