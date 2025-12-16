Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Chelsea, Sterling verso l’addio: via libera alla cessione a gennaio

Chelsea, Sterling verso l'addio: via libera alla cessione a gennaio
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:27Calcio estero
Daniel Uccellieri

Il futuro di Raheem Sterling al Chelsea appare sempre più incerto. Secondo quanto riferito da CaughtOffside i Blues sarebbero pronti a lasciare partire l’esterno offensivo già nella prossima finestra di mercato invernale.

Il 31enne inglese, un tempo considerato uno degli attaccanti più esplosivi del calcio europeo, è finito ai margini del progetto tecnico di Enzo Maresca. Il minutaggio ridotto e un ruolo sempre meno centrale nelle rotazioni hanno spinto il club e il giocatore a riflettere seriamente su una separazione, che oggi appare sempre più probabile.

Il nodo principale resta quello dell’ingaggio, giudicato particolarmente oneroso dalla dirigenza londinese. Pur essendo ancora sotto contratto, a Stamford Bridge si starebbero valutando diverse soluzioni: una cessione a titolo definitivo, un prestito o, nel caso estremo, persino una risoluzione consensuale qualora non emergessero offerte ritenute soddisfacenti. Finora Sterling ha collezionato 81 presenze e 19 gol con la maglia del Chelsea.

La possibile uscita rientra nella strategia di contenimento dei costi portata avanti dalla proprietà Todd Boehly–Clearlake Capital, intenzionata a riequilibrare il monte ingaggi e a liberare spazio per profili più giovani e in crescita. La discontinuità di rendimento e lo scarso impiego sotto Maresca rendono Sterling uno dei principali candidati alla partenza.

L’interesse non manca. In Premier League, il Crystal Palace apprezza esperienza e duttilità del giocatore, mentre il Leeds United, impegnato nella lotta salvezza, lo considera un possibile innesto di spessore per aumentare qualità e leadership offensiva. Fuori dall’Inghilterra, in passato il Bayern Monaco aveva valutato un prestito, mentre i club della Saudi Pro League avrebbero riacceso i contatti.

