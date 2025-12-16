West Ham, emergenza difesa: Cresswell obiettivo per gennaio

Il West Ham è pronto a intervenire sul mercato di gennaio con l’obiettivo di rinforzare la rosa ed evitare di essere risucchiato nella lotta per la retrocessione in Premier League. La difesa è uno dei reparti che il tecnico Nuno Espírito Santo intende sistemare con urgenza, tanto che la dirigenza degli Hammers ha già individuato alcuni profili su cui puntare nelle prossime settimane.

I numeri parlano chiaro: con 32 gol subiti, il West Ham vanta la terza peggior difesa del campionato, facendo meglio soltanto di Wolves e Burnley. In questo contesto, l’arrivo di uno o più difensori appare inevitabile, e tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Charlie Cresswell.



Secondo quanto riportato da Hammers News, il club londinese è interessato al centrale inglese in vista della finestra invernale. Il classe 2003, attualmente al Tolosa, viene considerato una soluzione concreta e sostenibile per dare maggiore solidità al reparto arretrato. L’idea del West Ham sarebbe quella di chiudere l’operazione il prima possibile, anticipando la concorrenza.

Cresswell si è messo in mostra in Ligue 1 dopo il trasferimento dal Leeds nel 2024, confermando le qualità già intraviste in Inghilterra. Nell’ultima estate è stato inoltre protagonista con la nazionale inglese Under 21, vincendo l’Europeo di categoria, e ora potrebbe essere pronto per un ritorno in Premier League.

Il West Ham, del resto, ha urgente bisogno di rinforzi: Max Kilman e Jean-Clair Todibo non hanno finora garantito il rendimento atteso. Cresswell rappresenterebbe un innesto giovane, ma già esperto, e soprattutto economicamente accessibile.

Resta da capire se l’interesse si tradurrà in un’offerta concreta, ma il suo nome è sicuramente sul tavolo dei dirigenti degli Hammers.