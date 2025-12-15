Lewandowski verso l’addio al Barcellona: Inter Miami e Arabia sullo sfondo

L’Inter Miami continua a guardare in casa Barcellona alla ricerca di esperienza e leadership. Con Lionel Messi già uomo simbolo del progetto e dopo gli addii di altri ex blaugrana come Jordi Alba, Sergio Busquets e Luis Suárez, il club della MLS potrebbe puntare su un altro nome di enorme peso: Robert Lewandowski.

L’attaccante polacco è entrato nell’ultimo anno di contratto con il Barcellona e, a 37 anni, il suo futuro sembra sempre più lontano dal Camp Nou. Dalla Polonia arrivano segnali concreti: nel programma Moca Futbolu, l’ex calciatore Marek Jozwiak ha dichiarato che «a Miami gli stanno già cercando casa», una frase che ha immediatamente acceso le voci su un possibile trasferimento in MLS dalla prossima stagione.

La strategia dell’Inter Miami è ormai chiara: puntare su calciatori con un grande passato europeo, personalità forti e carisma. In questo senso, Lewandowski rappresenterebbe il profilo ideale per rafforzare ulteriormente una squadra che ha già riunito diverse icone con trascorsi al Barça.

Non c’è però solo l’America all’orizzonte. L’Arabia Saudita resta un’alternativa concreta. Secondo quanto riportato da Sport, i club della Saudi Pro League starebbero valutando un approccio più attendista, puntando su giocatori con contratti in scadenza per limitare i costi dei cartellini. L’obiettivo sarebbe quello di proseguire la crescita del campionato con profili di grande impatto mediatico, ma all’interno di un quadro economico più sostenibile rispetto al passato.

In questo scenario, Lewandowski figura tra i nomi seguiti con attenzione, insieme ad altri top player europei. Il suo futuro, dunque, resta aperto: Inter Miami in pole come suggestione MLS, Arabia Saudita pronta a inserirsi se si creeranno le condizioni giuste.