LaLiga, finisce a reti bianche il posticipo fra Rayo Vallecano e Betis
Finisce a reti bianche il posticipo della 16ª giornata di Liga fra Rayo Vallecano e Real Betis: 0-0 al termine dei 90 minuti, un punto a testa che non cambia la classifica delle due squadre.
Il programma completo della 16^ giornata in Liga
Real Sociedad - Girona 1-2
Atletico Madrid - Valencia 2-1
Maiorca - Elche 3-1
Barcellona - Osasuna 2-0
Getafe - Espanyol 0-1
Siviglia - Oviedo 3-0
Celta Vigo - Athletic Bilbao 2-0
Levante - Villarreal (posticipata)
Alaves - Real Madrid 1-2
Vallecano - Betis 0-0
Classifica aggiornata
1. Barcellona 43 (17 partite giocate)
2. Real Madrid 39 (17)
3. Villarreal 35 (16)
4. Atletico Madrid 34 (17)
5. Espanyol 30 (16)
6. Betis 25 (16)
7. Athletic Bilbao 23 (17)
8. Celta Vigo 22 (16)
9. Siviglia 20 (16)
10. Getafe 20 (16)
11. Elche 19 (16)
12. Alaves 18 (16)
13. Vallecano 18 (16)
14. Maiorca 17 (16)
15. Real Sociedad 16 (16)
16. Osasuna 15 (16)
17. Valencia 15 (16)
18. Girona 15 (16)
19. Oviedo 10 (16)
20. Levante 9 (15)
