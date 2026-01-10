Favola Macclesfield in FA Cup, il tecnico Rooney: "Non pensavo fosse possibile"

C'è già una favola in FA Cup inglese ed è quella del Macclesfield, club che milita addirittura nella National League Noth, la sesta serie britannica, capace di eliminare (vincendo 2-1) i detentori del torneo, il Crystal Palace.

Il tecnico del Macclesfield, John Rooney, ha commentato l'impresa dei suoi ai microfoni della BBC, al termine della gara. Queste le sue parole, cariche di entusiasmo ed anche di una sincera incredulità: "Non riesco a crederci" - ha ammesso - ". O a mettere in ordine le idee. Sono senza parole al momento".

Poi ha aggiunto: "Ho pensato che fossimo incredibili fin dal primo minuto. Pensavo che francamente ci meritassimo la vittoria. Li abbiamo annullati, dandogli una sola possibilità nel primo tempo. Eravamo incredibili in ogni uomo in campo. Puoi vedere la gioia che c'è nei nostri tifosi là fuori".

Sull'eroe di giornata Dawson, autore dell'1-0: "Dawson è uno di loro, è incredibile ciò che c'è nell'aria. Ha segnato il gol e poi però ha giocato tranquillamente nella propria metà campo, aiutando la squadra. Ha quella passione e a volte dobbiamo trattenerlo un po', ma oggi è stato incredibile. Non pensavo fosse possibile, ma c'è sempre un po' di speranza che tutto possa accadere". Ed oggi è successo.