FA Cup, clamoroso Macclesfield: è in 6^ serie e a dicembre è morto un giocatore 21enne

Siamo abituati da molti anni ad assistere ad imprese che hanno del clamoroso in FA Cup e questa volta siamo di fronte ad una delle più grandi sorprese di questa affascinante competizione. Il club dilettante del Macclesfield Town, che partecipa alla National League Noth, la sesta serie inglese, ha eliminato il Crystal Palace (vincendo 2-1 nei tempi regolamentari) al terzo turno del torneo. Ovvero la squadra detentrice del trofeo.

Il Macclesfield è stato rifondato nel 2020 dopo una retocessione a tavolino dalla Football League Two, a causa di ritardi nei pagamenti degli stipendi. I carnefici del Crystal Palace sono stati Paul Dawson, autore del vantaggio, e Isaac Buckley-Ricketts, autore del raddoppio. Il calcio di punizione al 90° minuto di Yeremy Pino ha creato un finale di sofferenza per la Cenerentola del torneo. Ma la resistenza ha funzionato, per ben 6 minuti di recupero.

Un giorno di festa per Macclesfield, club che sta ancora facendo i conti con la morte del proprio attaccante 21enne Ethan McLeod, deceduto in un incidente d'auto mentre tornava dalla partita a Bedford Town, lo scorso 16 dicembre. La squadra di John Rooney ha reso omaggio a McLeod con una performance di grande spirito contro il Palace che, pur apportando sei modifiche alla formazione titolare, aveva comunque incluso nell'11 giocatori della Nazionale inglese come Marc Guehi e Adam Wharton.