Simeone contro Yamal: "Temerlo solo perché fa elastici? Per favore, CR7 era la vera paura"

Diego Simeone non le ha certamente mandate a dire e ha usato parole che sanno decisamente di stoccata nei confronti di Lamine Yamal, che alla vigilia della sfida tra Atletico Madrid e Barcellona gli aveva chiesto di fargli giocare qualche uno contro uno e non di raddoppiare e triplicare sempre la marcatura su di lui. Il Cholo, come si legge su SportMediaset, ha parlato così di lui dopo il passaggio in semifinale: "È un bravo ragazzo con un sacco di talento. Ieri (lunedì, ndr) ha chiesto un uno contro uno, ha segnato al terzo minuto, e i media vogliono incoronarlo re d’Europa".

Simeone però ha ben chiaro quello che sia importante e a suo avviso non sono i dribbling, ma il risultato finale, che premia i Colchoneros, malgrado il 2-1 per i blaugrana al Metropolitano: "Nel calcio l’unica cosa che conta è chi sarà nell’urna domani mattina (oggi, ndr). La stampa vuole che io abbia paura di un adolescente solo perché fa elastici e rilascia interviste sicure di sé. Per favore".

Infine la frecciatina allo spagnolo: "Per un decennio ho dovuto stare in piedi sulla linea laterale e guardare Cristiano Ronaldo segnare triplette per eliminare davvero la mia squadra da questa competizione. Quella è vera paura. Lamine ha giocato una partita bellissima stasera, ma la realtà è che noi andiamo in semifinale, e lui torna a casa a guardarci in televisione. C’è una grossa differenza tra giocare una partita carina ed essere un incubo”.