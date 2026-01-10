Barcellona, Flick non teme Mbappé: "Sempre battuto il Real Madrid anche con lui in campo"

La possibile presenza di Kylian Mbappé nella finale di Supercoppa tra Barcellona e Real Madrid è stata al centro della conferenza stampa di Hansi Flick, ma il tecnico blaugrana ha scelto di ridimensionare il tema. Per l’allenatore tedesco, la sfida va oltre il nome del campione francese: “Stiamo giocando contro il Real Madrid, non contro Mbappé. È un giocatore fantastico, ma affrontiamo una squadra fantastica”.

Flick ha ricordato come Mbappé fosse sempre in campo nelle vittorie del Barcellona della scorsa stagione: “Quante partite abbiamo giocato contro il Real? Quattro o cinque? E Mbappé c’era sempre. Eppure abbiamo vinto”. Il bilancio parla chiaro: trionfi in entrambe le sfide di campionato, in Supercoppa e nella finale di Coppa del Re, con un’unica sconfitta arrivata nella prima parte di questa stagione.

Il messaggio è netto: conta l’identità, non il singolo. “Si tratta di come vogliamo giocare, di restare fedeli alla nostra filosofia. Il nostro stile è diverso da quello del Real”, ha ribadito Flick. Nessuna indicazione sulla formazione: “Decideremo dopo l’ultimo allenamento se ci saranno cambiamenti. Tutti vogliono partire titolari, tutti vogliono giocare”. Ora parola al campo, con un altro Clásico che promette scintille.