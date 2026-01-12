Non solo Aston Villa su Gallagher: anche il Tottenham sul centrocampista dell'Atletico

Un inserimento o semplicemente una mossa di disturbo? Il Tottenham punta Conor Gallagher per il mercato di gennaio. Secondo quanto riporta Teamtalk, gli Spurs avrebbero posato gli occhi sul centrocampista di proprietà dell’Atletico Madrid che però sembra essere promesso all’Aston Villa. Da valutare adesso quali possono essere le posizioni dei due club interessati e se il calciatore inglese possa preferire l’una o l’altra destinazione.

La certezza è che il giocatore può cambiare aria in questa sessione invernale di trattative. Gallagher è stato sì impiegato dal Cholo Simeone in quasi tutte le partite in cui i Colchoneros sono stati impiegati ma in poche dal primo minuto. Delle 27 partite che ha giocato fra le varie competizioni, solo in cinque occasioni ha giocato per più di un'ora.

Troppo poco per Gallagher che adesso chiede spazio. L'ipotesi Premier League è sempre più forte, bisogna capire adesso quale possa essere la sua prossima destinazione.