Tottenham, Gallagher può essere il colpo di gennaio: proposta da 40 milioni, sì dell'Atletico

Il Tottenham è vicino a chiudere una delle operazioni più significative di questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da The Athletic, gli Spurs sono ormai ai dettagli per l'acquisto di Conor Gallagher dall'Atletico Madrid. Il club londinese ha presentato una proposta formale da 40 milioni di euro, una cifra che sembra aver sbloccato definitivamente la trattativa con i Colchoneros.

L'accordo tra i due club appare ormai imminente, con la dirigenza dell'Atletico intenzionata ad accettare l'offerta per il centrocampista. Dal canto suo, il nazionale inglese classe 2000 avrebbe già espresso il proprio gradimento per il trasferimento, desideroso di tornare in Premier League dopo la parentesi in Spagna per diventare un perno del centrocampo di Ange Postecoglou.

Il ritorno di Gallagher a Londra sponda Tottenham rappresenterebbe un rinforzo di spessore per la mediana degli Spurs, garantendo dinamismo e inserimenti. L'operazione è entrata nella sua fase finale e la fumata bianca è attesa nelle prossime ore, segnando uno dei movimenti più caldi dell'inverno calcistico inglese.