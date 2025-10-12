Ufficiale Flop Serbia, Stojkovic rassegna le dimissioni da CT: "Non sarò in panchina con Andorra"

Dragan Stojkovic non è più il commissario tecnico della nazionale serba. L’allenatore ha rassegnato le proprie dimissioni dopo la pesante sconfitta interna contro l’Albania (0-1) nelle qualificazioni al Mondiale 2026, un risultato che ha scatenato la contestazione del pubblico di Leskovac. In conferenza stampa, Stojkovic ha parlato con tono fermo e lucido, assumendosi l’intera responsabilità per l’insuccesso: “Il risultato è stato davvero negativo, non me lo aspettavo e non doveva accadere. Me ne assumo la piena responsabilità. Non guiderò la squadra nella prossima partita contro Andorra”.

Il c.t., in carica dal 2021, ha voluto però sottolineare anche i momenti positivi del suo percorso sulla panchina della Serbia: “Vado via con orgoglio. Ci sono state cose buone e buoni risultati. Non è una tragedia quando un allenatore va via: la Serbia avrà sempre in me un grande tifoso”.

La sconfitta contro l’Albania ha probabilmente rappresentato il punto di rottura definitivo per una nazionale che finora ha mostrato un andamento altalenante. Nel gruppo K, la Serbia occupa attualmente il terzo posto, alle spalle di Inghilterra e Albania, e vede complicarsi la corsa verso la qualificazione mondiale. Ora la federazione dovrà scegliere un nuovo ct capace di rilanciare le ambizioni di una generazione talentuosa ma ancora priva di continuità.