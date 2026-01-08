"Florentino ti caccerà, ricordatelo": la provocazione di Simeone a Vinicius nel derby di Madrid

Che Atletico-Real sia una partita molto sentita non ci sono dubbi. Il derby è sempre il derby. Specie quando in palio c'è la finale di Supercoppa di Spagna. Nervi tesi in campo fra le due formazioni che si sono date battaglie a Jeddah fino all'ultimo minuto. Scambi proibiti fra i giocatori ma che hanno coinvolto anche le panchine, più precisamente quella dei Colchoneros dove è seduto Diego Simeone.

Più che un battibecco una provocazione. Un modo per destabilizzare l'avversario quello del Cholo che si è rivolto a Vinicius nei pressi della sua panchina. Le telecamere di Movistar hanno infatti pizzicato il tecnico che diceva all'attaccante brasiliano: "Florentino ti caccerà, ricordatelo".