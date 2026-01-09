Real-Barcellona, cresce l'ottimismo per Mbappe: il francese sarà tra i convocati della finale

Kylian Mbappé potrebbe tornare a disposizione del Real Madrid per la finale della Supercoppa di Spagna contro il Barcellona, in programma domenica in Arabia Saudita alle 20. Dopo aver saltato le due ultime partite dei Blancos, tra cui la semifinale contro l’Atletico (2-1), l’attaccante francese sembra aver recuperato dall’infortunio al ginocchio sinistro che lo ha tenuto fuori per quasi tre settimane.

Il 27enne si è allenato regolarmente questa settimana a Valdebebas per accelerare il rientro. Secondo quanto riportato da The Athletic, due membri dello staff, Sébastien Devillaz e Guillermo Zurdo, sono rimasti a Madrid per seguire il recupero di Mbappé e monitorarne le condizioni in vista della finale. Oggi l’attaccante ha svolto la sua ultima seduta individuale prima della partenza per l’Arabia Saudita e, salvo imprevisti, prenderà parte all’allenamento collettivo del sabato, dando segnali positivi sulla sua condizione. Il tecnico del Real, Xabi Alonso, ha confermato in conferenza stampa che Mbappé sarà in lista e che le sue possibilità di scendere in campo domenica sono concrete.

Mbappé, assente nelle prime uscite del 2026 - il match di Liga contro il Betis (5-1) e la semifinale di Supercoppa - potrebbe quindi essere il grande protagonista del Clasico. Una notizia accolta con entusiasmo dai tifosi, che vedranno il francese pronto a dare il massimo per aiutare i compagni a conquistare il primo trofeo della stagione.