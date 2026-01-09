Xabi Alonso si gode il primo derby conquistato: "Questa è la strada giusta per vincere il titolo"

Xabi Alonso ha scelto la via della fermezza e del rispetto dopo la semifinale vinta dal Real Madrid contro l’Atlético, ma senza nascondere il suo disappunto per quanto accaduto tra Diego Simeone e Vinicius Jr. Nel post-partita, il tecnico basco ha analizzato prima la gara, poi l’episodio che ha acceso il finale: "L’obiettivo era arrivare in finale e ci siamo riusciti", ha spiegato Alonso. Il gol capolavoro di Valverde in avvio ha indirizzato una semifinale intensa e combattuta. "Segnare così presto ti dà un vantaggio, ma poi devi saper soffrire. La squadra lo ha fatto, restando compatta anche nei momenti più difficili". Nel finale il Real ha abbassato il baricentro, difendendo con ordine e gestendo una partita che richiedeva soprattutto maturità.

Grande soddisfazione anche per Valverde, autore di una prestazione totale. "Quel gol lo cercava da tempo, se lo meritava. Non è solo la rete: è l’energia che trasmette, il suo spirito competitivo". Positivo anche l’impatto dei cambi, mentre restano da valutare le condizioni di Mbappé, che viaggerà con la squadra e sarà monitorato fino all’ultimo. Ma il tema più delicato è stato il confronto verbale tra Simeone e Vinicius. Xabi Alonso non ha usato giri di parole: "Non mi è piaciuto. Dire certe cose a un avversario va oltre lo spirito che dovrebbe esserci in campo. Non tutto è permesso". Pur mantenendo un tono misurato, l’allenatore madridista ha ribadito l’importanza del rispetto reciproco: "Il calcio è competizione, ma c’è un limite che non andrebbe superato".

Il discorso, chiarito internamente con Vinicius, non ha però intaccato la soddisfazione per il risultato. Il Real è in finale e, come sottolineato da Alonso, "questa è la strada giusta per giocarsi il titolo".