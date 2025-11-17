Tottenham, retroscena Thomas Frank "In due ore ho incontrato Chelsea e United”

Thomas Frank torna a raccontare uno dei giorni più intensi della sua carriera, quando nel maggio 2024 si ritrovò al centro dell’interesse di due colossi del calcio europeo. Intervistato da TV 2 Sport, l’attuale tecnico del Tottenham ha rivelato di aver incontrato “due dei 10 club più grandi del mondo nel giro di due ore”: Chelsea e Manchester United. Un doppio colloquio che, pur senza esito positivo, rimane per lui un segnale di quanto il suo lavoro fosse ormai riconosciuto a livello internazionale.

All’epoca, i Blues avrebbero poi scelto Enzo Maresca, fresco di trionfo in Championship con il Leicester, mentre i Red Devils confermarono Ten Hag prima di esonerarlo a ottobre per puntare su Ruben Amorim. Frank ricorda quel pomeriggio come un momento surreale: “Camminavo a Battersea Park tra le due interviste e pensavo: ‘Thomas Frank, di Frederiksvaerk… sto davvero vivendo tutto questo?’”.

Dopo aver concluso la sua settima stagione sulla panchina del Brentford, con cui ha compiuto una scalata storica dalla Championship alla Premier League – coronata da due piazzamenti consecutivi nella top 10 – Frank è stato scelto dal Tottenham per aprire un nuovo ciclo. E lui stesso ammette l’enormità della sfida: “È un lavoro folle, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. La mia unica concentrazione è vincere e far crescere il club”.