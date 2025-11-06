Tchouameni si ferma: infortunio alla coscia sinistra, Deschamps non lo ha convocato

Brutte notizie per il Real Madrid e per la nazionale francese. Il club spagnolo ha annunciato, tramite un comunicato ufficiale diffuso poco fa, che Aurélien Tchouaméni ha riportato una lesione al muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Il centrocampista è stato sottoposto a una serie di esami dai medici del club, che hanno confermato l’infortunio. La durata dell’assenza non è stata precisata, ma secondo la stampa spagnola il recupero dovrebbe richiedere almeno tre settimane.

Il giocatore salterà così il prossimo raduno dei Bleus, impegnati nelle qualificazioni al Mondiale 2026 contro Ucraina (13 novembre, Parco dei Principi) e Azerbaigian (16 novembre, a Baku). Il commissario tecnico Didier Deschamps, che ha annunciato la lista dei convocati, dovrà dunque fare a meno di uno dei pilastri del suo centrocampo.

Tchouaméni, ex talento di Monaco e Bordeaux, è diventato rapidamente una pedina fondamentale nello scacchiere di Xabi Alonso, disputando finora una stagione di alto livello con il Real. Martedì aveva giocato l’intera sfida di Champions League contro il Liverpool senza mostrare particolari segni di affaticamento, ma gli esami successivi hanno rivelato il problema muscolare. Il Real Madrid monitorerà con attenzione l’evoluzione dell’infortunio, nella speranza di riavere il suo mediano a dicembre.